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Общество

Половина псковичей поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

Идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю поддерживает один из двух псковичей, следует из опроса сервиса SuperJob.

Противниками такого рабочего графика выступают 30% опрошенных. Больше всего они переживают за оплату труда: «При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать – семь».

При этом семь из десяти респондентов, работающих по графику пятидневной рабочей недели, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач на четырёхдневке: «Это возможно при графике более 8 часов в день».

Чаще всего за сокращение рабочей недели выступали псковичи моложе 34 лет (62%). При этом переход на короткую рабочую неделю не поддерживает каждый третий респондент старше 45 лет.

При введении четырёхдневной рабочей недели 29% опрошенных потратят освободившийся день на семью, 25% – на отдых, 14% – на подработку. 12% опрошенных в свободный день займутся домашними делами, 10% – самообразованием. На личные дела еще один выходной потратят 8% псковичей, а еще 7% посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.

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