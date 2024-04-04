Половина псковичей поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

08:58, 04 апреля 2024, ПАИ

Идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю поддерживает один из двух псковичей, следует из опроса сервиса SuperJob.

Противниками такого рабочего графика выступают 30% опрошенных. Больше всего они переживают за оплату труда: «При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать – семь».

При этом семь из десяти респондентов, работающих по графику пятидневной рабочей недели, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач на четырёхдневке: «Это возможно при графике более 8 часов в день».

Чаще всего за сокращение рабочей недели выступали псковичи моложе 34 лет (62%). При этом переход на короткую рабочую неделю не поддерживает каждый третий респондент старше 45 лет.

При введении четырёхдневной рабочей недели 29% опрошенных потратят освободившийся день на семью, 25% – на отдых, 14% – на подработку. 12% опрошенных в свободный день займутся домашними делами, 10% – самообразованием. На личные дела еще один выходной потратят 8% псковичей, а еще 7% посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.