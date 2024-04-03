Два пожара ликвидировали за сутки в Псковской области
Два пожара ликвидировали за прошедшую ночь пожарные в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Дачный дом сгорел в СНТ «Торошинка». Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
В двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Боровой в Пскове в одной из комнат огонь повредил пол. Погиб 61-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём при курении.
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02 апреля 2024
Стали известны подробности гибели пятилетнего мальчика в подземном пожарном водоёме в Бежаницком районе