Два пожара ликвидировали за сутки в Псковской области

09:19, 04 апреля 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали за прошедшую ночь пожарные в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Дачный дом сгорел в СНТ «Торошинка». Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Боровой в Пскове в одной из комнат огонь повредил пол. Погиб 61-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём при курении.