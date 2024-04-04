Более двух тысяч жителей Великих Лук уже приняли участие в месячнике по благоустройству

10:13, 04 апреля 2024, ПАИ

Более двух тысяч жителей Великих Лук уже приняли участие в месячнике по благоустройству города, пишут Luki-News.

Субботники по очистке дворов и общественных территорий от мусора проходят во всех микрорайонах города.

Месячники делаются для блага жителей, поэтому каждый может выйти из дома и помочь. Особенно это важно для комфорта детей, которые гуляют на детской площадке. Уборку территорий приходится делать как весной, так и осенью, отметил глава Великолукской городской Думы Николай Андросович.

Чтобы организовать месячник по благоустройству, нужно собрать единомышленников, а инвентарём обеспечит управление жилищно-коммунального хозяйства. Экологические акции во дворах и на общественных территориях продлятся до конца мая.