Петербуржская органистка выступит в Пскове с концертом

09:35, 04 апреля 2024, ПАИ

7 апреля в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки из цикла «Бах в мажоре», сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступит органистка из Санкт-Петербурга Юлия Глазкова. В программе прозвучат лучшие музыкальные произведения XVIII века немецкого композитора эпохи барокко «короля органа» Иоганна Себастьяна Баха.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут. В начале концерта звучит художественное слово.



По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.



Храм находится на улице Плехановский Посад, 64.