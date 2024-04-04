Более 49 тысяч жителей Псковской области проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту

10:11, 04 апреля 2024, ПАИ

Более 49 тысяч жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Данные опубликованы на сайте голосования.

В проекте принимают участие 26 муниципальных образований Псковской области. В этом году на голосование вынесено 78 общественных территорий, 17 из которых находятся в Пскове, четыре – в Великих Луках. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут обновлены уже в следующем году.

Голосование продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.

Напомним, Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За пять лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий – 244 общественных и 217 дворовых.