Более 49 тысяч жителей Псковской области проголосовали за территории благоустройства по нацпроекту
Более 49 тысяч жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Данные опубликованы на сайте голосования.
В проекте принимают участие 26 муниципальных образований Псковской области. В этом году на голосование вынесено 78 общественных территорий, 17 из которых находятся в Пскове, четыре – в Великих Луках. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут обновлены уже в следующем году.
Голосование продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.
Напомним, Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За пять лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий – 244 общественных и 217 дворовых.
Школьники из Пскова в акции «Губернаторский дневник» смогут участвовать в отдельной номинации
К списку населённых пунктов с благоприятной городской средой добавились Порхов и Себеж
Более двух тысяч жителей Великих Лук уже приняли участие в месячнике по благоустройству