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Общество

11 апреля в Псковской области начнётся приём заявок на конкурс «Лучший ТОС»

11 апреля в Псковской области начнётся приём заявок на конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Он пройдет в двух конкурсных группах — среди ТОС, действующих в городских и муниципальных округах, городских поселениях, и среди ТОС в сельских поселениях, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Конкурс состоит из двух этапов. Муниципальный этап продлится с 11 апреля по 24 апреля, региональный — с 27 апреля по 20 мая. На первом этапе проводится оценка подготовленных представителями ТОС заявок. Их выполняют муниципальные конкурсные комиссии. Заявки на участие представляются в период с 11 по 17 апреля в администрации муниципальных образований (городских, сельских поселений, городских, муниципальных округов), на территории которых создан ТОС.

Заявка на участие в муниципальном этапе должна включать заявление об участии в первом этапе конкурса по форме согласно приложению № 1 к Положению о конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление», а также информацию о деятельности территориального общественного самоуправления по форме согласно приложению № 2 к Положению.

Заявки для участия в региональном этапе конкурса представляются муниципальными конкурсными комиссиями в управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по адресу: Псков, улица Некрасова, 23. Заявки принимаются с 25 апреля по 27 апреля. Время приема заявок — с 9:00 до 18:00.

Победителей областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» определит конкурсная комиссия в мае. Положение о конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» и формы документов для участия размещены здесь. Информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по номеру телефона: 8-8112-299-799.

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