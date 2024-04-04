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Общество

Определены победители зимы в акции «Губернаторский дневник»

Четвероклассница Вера Королёва из лицея № 11 города Великие Луки стала победительницей в первой возрастной группе школьников 2-4 классов. Она заработала за зимний триместр 213 пятерок. Рейтинг в группе выстроился от 71 до 213 пятерок.

Определены победители зимы в акции «Губернаторский дневник». Фото: ПАИ

Ученица шестого класса София Михайлова из средней общеобразовательной школы № 13 Великих Лук стала победительницей в группе 5-7 классов. За декабрь, январь и февраль она получила 202 пятерки.

Рейтинг среди отличников этого возраста выстроился от 76 до 202 пятерок.

В возрастной группе 8-11 классов отличницей-победительницей стала девятиклассница Дарья Смирнова. Она учится в Локнянской средней общеобразовательной школе. В ее дневнике оказалось 182 пятерки.

Рейтинг в этой возрастной группе начался с 66 пятерок.

Все победители зимы отправятся на чаепитие к губернатору в конце этого учебного года.

Напомним, что победителями осенних месяцев в акции «Губернаторский дневник» стали третьеклассница Злата Захарова из Локнянской средней школы, у нее 233 пятерки, пятиклассник Алихан Ибрагимов из Островской гимназии с 311 пятерками и ученик этой же гимназии Кирилл Сула с 349 пятерками.

Акция «Губернаторский дневник» в Псковской области проходит уже в 11-й раз. Ее победителями становятся школьники, заработавшие больше всего пятерок в триместрах. Главное поощрение участников акции – встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В гости к главе региона отправятся не менее 9 ребят.

Все новости проекта публикуются на сайте ПАИ, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» (Губернаторский дневник в Псковской области (vk.com) ). Там можно получить всю информацию о ходе проекта.

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