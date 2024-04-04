Реставраторы и учёные России и Белоруссии соберутся в Пскове на археологическую конференцию

10:34, 04 апреля 2024, ПАИ

Научная конференция «Археология и история Пскова и Псковской земли». Семинар им. академика В. В. Седова» пройдет в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника с 9 по 11 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 69-й встрече археологов примут участие исследователи из российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Твери, Казани и Краснодара, а также из Минска и Полоцка (Белоруссия). В семинаре будет представлено более 70 докладов.

Все материалы семинара ежегодно публикуются в одноименном сборнике.

Семинар проводится в Пскове с 1980 года. Первое заседание было организовано Институтом археологии АН СССР и Псковским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником как научная площадка, где археологи, историки и специалисты иного профиля могли бы обмениваться опытом, координировать свои действия, обсуждать проблемы различного масштаба — от повседневных методических до системных.

Отличительной чертой семинара последних лет является междисциплинарный характер: помимо археологов и историков на конференции регулярно выступают с докладами и принимают участие в дискуссиях лингвисты, искусствоведы, историки архитектуры и искусства, этнографы, антропологи, реставраторы, ученые естественно-научного профиля.

Особенностью 69-го семинара является то, что в программе представлен блок докладов, посвященных результатам работы палеоантропологических исследований ряда некрополей Пскова и Псковской земли.

Организаторами научной конференции являются Институт археологии РАН, Археологический центр Псковской области, Псковский музей-заповедник и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Формат — комбинированный: очное заседание в Пскове сопровождается видеоконференцией.