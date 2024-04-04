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Школьники из Пскова в акции «Губернаторский дневник» смогут участвовать в отдельной номинации

Школьники из Пскова в акции «Губернаторский дневник» в 2023-2024 году будут участвовать в отдельной номинации.

Школьники из Пскова в акции «Губернаторский дневник» смогут участвовать в отдельной номинации. Фото: ПАИ

Такое решение приняли организаторы акции, принимая во внимание, что ученикам из школ областной столицы сложно конкурировать с небольшими школами из районов области по количеству оценок.

«Не секрет, что классы школ Пскова переполнены, в некоторых из них учится более 30 школьников, поэтому набрать большое количество оценок практически невозможно. Мы идем навстречу городским ученикам и их родителям, которые очень сильно переживают за своих, безусловно, талантливых и трудолюбивых детей, и вводим отдельный зачет отличных оценок», – пояснила куратор акции Алена Комарова.

Бланки с пятерками псковских отличников будут приниматься в мае за весь год. Победители будут определены также в трех возрастных категориях: 2-4 классы, 5-7 классы и 8-11 классы.

Все остальные условия остаются прежними: в зачет принимаются только пятерки, выставленные в журнал.

Таким образом, в этом году на чаепитие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову отправятся 12 отличников. Бланки и электронная форма будут опубликованы в мае.

Все новости проекта публикуются на сайте ПАИ, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» (Губернаторский дневник в Псковской области (vk.com)).

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