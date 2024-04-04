Опубликована схема перекрытия улицы Юбилейной в Пскове с 8 апреля
Часть улицы Юбилейной перекроют для движения транспорта в Пскове с 8 по 12 апреля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
На этот период будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Юбилейной от улицы Коммунальной до моста имени А. Невского, а также правая половина моста до улицы Алмазной.
На этом участке будет проводиться срезка асфальтобетонного покрытия и укладка асфальтобетона в рамках второго этапа ремонта улицы Юбилейной.
Для движения транспорта будет открыта левая сторона моста и улицы Юбилейной.
По окончании работ подрядчик перейдет на другую сторону дороги.
Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками.
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