До +10 градусов ожидается в Псковской области 5 апреля
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 5 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью осадков не ожидается, днём местами будет идти небольшой дождь. На дорогах возможна гололедица.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от -2 до -7 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет низкое.
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