До +10 градусов ожидается в Псковской области 5 апреля

12:37, 04 апреля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 5 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью осадков не ожидается, днём местами будет идти небольшой дождь. На дорогах возможна гололедица.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от -2 до -7 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет низкое.