Более 280 нарушителей пограничного режима выявили в Псковской области с начала года
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области постоянно осуществляет контроль за соблюдением правил пограничного режима на приграничной территории региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего с начала 2024 года в Псковской области было выявлено более 280 нарушителей пограничного режима. 150 из них – иностранные граждане, которые были привлечены к ответственности.
В связи с этим в ведомстве напомнили, что, согласно правилам пограничного режима, въезд или проход в пограничную зону разрешен только по документам, удостоверяющим личность, пропускам. Ведение хозяйства, промысла и иной деятельности в пограничной зоне допускаются только по соответствующим разрешениям.
Кроме того, весенняя охота в пятикилометровой полосе местности вдоль госграницы возможна только в светлое время суток и только по разрешению пограничных органов или подразделений пограничных органов.
За нарушение установленных правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность.
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