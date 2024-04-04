Более 280 нарушителей пограничного режима выявили в Псковской области с начала года

13:47, 04 апреля 2024, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области постоянно осуществляет контроль за соблюдением правил пограничного режима на приграничной территории региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала 2024 года в Псковской области было выявлено более 280 нарушителей пограничного режима. 150 из них – иностранные граждане, которые были привлечены к ответственности.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что, согласно правилам пограничного режима, въезд или проход в пограничную зону разрешен только по документам, удостоверяющим личность, пропускам. Ведение хозяйства, промысла и иной деятельности в пограничной зоне допускаются только по соответствующим разрешениям.

Кроме того, весенняя охота в пятикилометровой полосе местности вдоль госграницы возможна только в светлое время суток и только по разрешению пограничных органов или подразделений пограничных органов.

За нарушение установленных правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность.