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Спорт

Всероссийские соревнования по кудо пройдут в Пскове

Всероссийские соревнования «Кубок губернатора Псковской области» по кудо пройдут в псковском парке «Простория» 20 и 21 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Пскова Илья Кучеров.

Всероссийские соревнования по кудо пройдут в Пскове. Афишу предоставил Илья Кучеров

В соревнованиях примут участие около 380 спортсменов в возрастных группах от 12 лет и старше. Во второй день состоится всероссийский фестиваль по кудо, в котором примут участие около 280 спортсменов от семи до 12 лет. На состязания приедут кудоисты из Москвы, Обнинска, Выборга, Воронежа и Минеральных Вод.

Псковскую область на соревнованиях представят около 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Порхова, Острова и Печор.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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