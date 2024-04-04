Всероссийские соревнования по кудо пройдут в Пскове
Всероссийские соревнования «Кубок губернатора Псковской области» по кудо пройдут в псковском парке «Простория» 20 и 21 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Пскова Илья Кучеров.
В соревнованиях примут участие около 380 спортсменов в возрастных группах от 12 лет и старше. Во второй день состоится всероссийский фестиваль по кудо, в котором примут участие около 280 спортсменов от семи до 12 лет. На состязания приедут кудоисты из Москвы, Обнинска, Выборга, Воронежа и Минеральных Вод.
Псковскую область на соревнованиях представят около 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Порхова, Острова и Печор.
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