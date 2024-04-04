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Политика

Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ

Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, сообщает ТАСС.

Ирина Подносова. Фото с сайта Верховного суда РФ

«Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», — говорится в сообщении ТАСС.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда. С 1990 года заняла должность судьи Лужского городского суда Ленинградской области. В 2003 году возглавила Лужский городской суд, став его председателем. В 2013 году была назначена заместителем председателя Ленинградского областного суда, в 2017 году возглавила Ленинградский областной суд. С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 312-СФ назначена заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации - председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.

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