Евгений Васильев рассказал, чем общение с избирателями отличается от работы с пациентами

23:18, 20 сентября 2026, ПАИ

Об особенностях общения с избирателями рассказал кандидат в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от партии «Единая Россия», главный врач Псковской областной детской клинической больницы Евгений Васильев во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

По его словам, во время избирательной кампании он не только отвечал на вопросы жителей, но и получал от них пожелания и напутствия для предстоящей работы.

«Когда мы общаемся с нашими пациентами, они спрашивают нас. Когда мы общаемся с избирателями, спрашиваем мы. Это большая разница», – отметил Евгений Васильев.

Он подчеркнул, что пожелания жителей помогают планировать работу на более долгий срок.

«Когда мы получаем напутствия от наших избирателей на следующую пятилетку, в этом больше перспективы для долгой работы. Но, как и в случае с пациентами, всё надо делать быстро и качественно», – сказал Евгений Васильев.

Он также посоветовал избирателям всегда приходить на встречи с кандидатами и уже избранными депутатами и не стесняться говорить о своих проблемах.

«Когда я избирался в депутаты городской Думы, было немало напутствий, которые давали избиратели. Мы практически всё выполнили. Те, кто не побоялся сказать, получили помощь», – отметил Евгений Васильев.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.