Спортсменка Елизавета Кожевина стала официально представлять Псковскую область на соревнованиях

14:45, 04 апреля 2024, ПАИ

Спортсменка Елизавета Кожевина, выступающая в гребле на байдарках, получила параллельный зачёт и теперь официально представляет Псковскую область на всероссийских соревнованиях. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Григорий Захаров.

Напомним, в прошлом году Елизавета Кожевина занималась в псковской спортшколе «Ника» и показывала высокие результаты на всероссийском уровне. Затем псковичка переехала в Московскую область под крыло местной федерации гребли на байдарках и каноэ. Из протоколов соревнований, где выступала Елизавета Кожевина, пропало упоминание Псковской области. Ранее такая же ситуация произошла с другой псковичкой Ангелиной Семёновой.

«Благодаря руководству областного спорткомитета в прошлом году мы заключили параллельный зачёт, чтобы Елизавета Кожевина представляла нашу область. Мы знаем, например, что Ангелина Семёнова у нас из Псковской области, радуемся, а об этом никто кроме нас и не знает», – отметил Григорий Захаров.

Теперь это означает, что Елизавета Кожевина представляет вместе Московскую и Псковскую области.

На данный момент Елизавета Кожевина единственная спортсменка в гребле на байдарках и каноэ в Псковской области, которой удалось получить параллельный зачёт. «После того как уехала Ангелина Семёнова, у нас не получилось сделать ей параллельный зачёт. Поэтому она сейчас представляет Московскую область», – рассказал Григорий Захаров.

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