Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Размеры старинных псковских домов объяснил архитектор

При строительстве большинства построек XVII века в Пскове в качестве меры длины использовались шестисаженные брёвна (более 12 метров), что определяло длину торцевой части здания. Об этом в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал архитектор-реставратор, директор ООО «Псковский институт Спецпроектреставрация» Евгений Иванов.

Евгений Иванов. Фото: ПАИ

Гражданское каменное зодчество XVII века, в том числе и в Пскове, в основе имело схожую структуру с деревянными строениями, наследовало ее, подчеркнул эксперт. «Как правило, это трехчастная постройка с сенями посередине, что традиционно. Либо сени с прирубом, где жили, тогда это двухчастник. Но в основном всё же трёхчастник: сени и две палаты. Они дублировались. Один этаж, второй и мог быть третий. Это как раз связано с той традицией, которая здесь существовала в деревянном зодчестве, она никуда не делась, везде читается. Более того, в основе этой каменной постройки лежит система связей, которые связываются с двумя вариантами», – рассказал гость радиоэфира.

Евгений Иванов пояснил, что модулем деревянных строений в то время служили брёвна, из которых состоял сруб. «Если мы начнем пропорционировать большинство построек XVII века, мы увидим шестисаженную длину, то есть 12 с лишним метров. Торцевая часть большинства построек будет такой длины. Просто сегодня мы видим еще пристройки, которые появились позже и изменили пропорции», – уточнил он.

Также архитектор добавил, что известь, лежавшая в то время в основе строительных растворов, ограничивала количество рядов кладки, которые можно было успеть выложить за день. «Известь – медленно твердеющий материал. Ты можешь выложить, а завтра всё развалится», – пояснил Евгений Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2024

Размеры старинных псковских домов объяснил архитектор
04 апреля 2024

Ереванский русский драматический театр прибудет на гастроли в Псков
04 апреля 2024

Мой дом – моя крепость: архитектор-реставратор Евгений Иванов расскажет о тайнах гражданского зодчества Пскова
04 апреля 2024

Как выглядит внутри новое кафе в Финском парке
04 апреля 2024

Снятый в Пскове фильм покажут на Днях российского кино на Кубе
03 апреля 2024

Уникальный концерт Красноярского ансамбля танца Сибири состоится в Пскове
03 апреля 2024

Выставка «Русская песнь покорила сердца» откроется в Музее истории города Печоры 5 апреля
03 апреля 2024

Музей-заповедник «Михайловское» проведёт вебинар о праздновании пушкинских юбилеев

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...