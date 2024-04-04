Размеры старинных псковских домов объяснил архитектор

15:15, 04 апреля 2024, ПАИ

При строительстве большинства построек XVII века в Пскове в качестве меры длины использовались шестисаженные брёвна (более 12 метров), что определяло длину торцевой части здания. Об этом в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал архитектор-реставратор, директор ООО «Псковский институт Спецпроектреставрация» Евгений Иванов.

Гражданское каменное зодчество XVII века, в том числе и в Пскове, в основе имело схожую структуру с деревянными строениями, наследовало ее, подчеркнул эксперт. «Как правило, это трехчастная постройка с сенями посередине, что традиционно. Либо сени с прирубом, где жили, тогда это двухчастник. Но в основном всё же трёхчастник: сени и две палаты. Они дублировались. Один этаж, второй и мог быть третий. Это как раз связано с той традицией, которая здесь существовала в деревянном зодчестве, она никуда не делась, везде читается. Более того, в основе этой каменной постройки лежит система связей, которые связываются с двумя вариантами», – рассказал гость радиоэфира.

Евгений Иванов пояснил, что модулем деревянных строений в то время служили брёвна, из которых состоял сруб. «Если мы начнем пропорционировать большинство построек XVII века, мы увидим шестисаженную длину, то есть 12 с лишним метров. Торцевая часть большинства построек будет такой длины. Просто сегодня мы видим еще пристройки, которые появились позже и изменили пропорции», – уточнил он.

Также архитектор добавил, что известь, лежавшая в то время в основе строительных растворов, ограничивала количество рядов кладки, которые можно было успеть выложить за день. «Известь – медленно твердеющий материал. Ты можешь выложить, а завтра всё развалится», – пояснил Евгений Иванов.