Жительница Ленинградской области осуждена за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Дедовичском районе

15:03, 04 апреля 2024, ПАИ

Жительница Ленинградской области осуждена за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Дедовичском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в период до 16 августа 2022 года неизвестный создал организованную преступную группу (ОПГ) для незаконного сбыта наркотиков на территории субъектов России, в том числе Псковской области.

В 2022 году уроженке Ленинграда в интернете предложили вступить в преступную группу. Женщина согласилась, взяв на себя функции водителя-курьера.

12 декабря 2022 года она приехала из Ленинградской области на территорию Дедовичского района, чтобы поднять из тайника более трех килограммов наркотического средства. Однако она не смогла довести преступный умысел до конца, так как ее задержали сотрудники силовых структур.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления не признала, давать показания отказалась.

Дедовичский районный суд признал петербурженку виновной в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 30 000 рублей.