12 лет колонии получил мужчина, попытавшийся достать 33 кг наркотиков из автомобиля на парковке в Пскове

09:00, 05 апреля 2024, ПАИ

12 лет колонии строгого режима получил мужчина, попытавшийся достать 33 кг наркотиков из автомобиля на парковке в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Злоумышленник признан виновным в покушении на незаконный сбыт особо крупной партии наркотиков, совершённый организованной группой по предварительному сговору с использованием интернета.

В 2022 году осуждённый вступил в преступный сговор с неизвестным и через «Телеграм» получил от него сведения, что в автомобиле с иностранными номерами на одной из парковок Пскова спрятаны 33 кг мефедрона. Однако ранее наркотики изъяли при таможенном досмотре транспортного средства, а упаковки с мефедроном заменили на муляж. Злоумышленник перегнал машину в гараж, где его и задержали во время извлечения свёртков.