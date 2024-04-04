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Спорт

Псковичка принимает участие во всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ

Псковичка Елизавета Кожевина принимает участие во всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниорок до 19 лет. Состязания проходят в Краснодаре с 2 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Псковичка принимает участие во всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Фото: спортшкола «Ника»

Спортсменка участвует во всех дисциплинах соревнований – заездах на 200, 500 и 1000 метров.

В соревнованиях на 1000 метров Елизавета Кожевина лучше всех своих соперниц прошла предварительный заезд, но в полуфинале заняла лишь четвёртое место, что не позволило ей пройти в финал.

Сегодня состоятся предварительные заезды на дистанции 500 метров, а завтра пройдут предварительные заезды на 200 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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