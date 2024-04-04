Псковичка принимает участие во всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ

15:46, 04 апреля 2024, ПАИ

Псковичка Елизавета Кожевина принимает участие во всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниорок до 19 лет. Состязания проходят в Краснодаре с 2 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Спортсменка участвует во всех дисциплинах соревнований – заездах на 200, 500 и 1000 метров.

В соревнованиях на 1000 метров Елизавета Кожевина лучше всех своих соперниц прошла предварительный заезд, но в полуфинале заняла лишь четвёртое место, что не позволило ей пройти в финал.

Сегодня состоятся предварительные заезды на дистанции 500 метров, а завтра пройдут предварительные заезды на 200 метров.

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