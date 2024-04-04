На открытие архивных материалов Спегальского надеются псковские архитекторы

18:05, 04 апреля 2024, ПАИ

Доступ к закрытым архивным материалам архитектора-реставратора Юрия Спегальского необходим псковским специалистам для продолжения исследования загадочных жилых деревянных этажей, которые, предположительно, существовали над рядом каменных палат Пскова. Об этом в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал архитектор-реставратор, директор ООО «Псковский институт «Спецпроектреставрация» Евгений Иванов.

Гость радиоэфира пояснил, что к исследованиям Юрия Спегальского специалисты обратились при изучении Поганкиных палат. «Когда мы начали этим заниматься, искусствоведы начали работать, открылась одна интересная черта. <...> Юрий Павлович Спегальский захватил то время, когда объекты были доступны: частично не использовались, без крыш. <...> Первые материалы показывают, что вот этих вот деревянных верхов, которые потом вдруг стали появляться [в документах Юрия Спегальского. – ПАИ] на всех зданиях, он сначала не рисовал», – рассказал архитектор.

Евгений Иванов сообщил, что в идее повсеместного существования деревянных верхов Юрий Спегальский, вероятнее всего, ориентировался на план военного ведомства, где было упомянуто письмо в Москву с указанием о необходимости снести верхний этаж Поганкиных палат. При этом уже позднее историк Виктор Лабутин нашёл ответ на это письмо, в котором было предписано ничего не разбирать: всё оставить как есть и сделать временную крышу. А раз ничего не разбирали, а сделали временную крышу, значит, деревянных строений над каменными не было.

Гость радиоэфира подчеркнул, что на данный момент перед культурным сообществом стоит задача ответить на эти вопросы, проведя тщательное исследование. «Мы имеем дело вот с такой ситуацией. Возьмите детектив и вырвите из него страницы. Вы будете читать, не понимать происходящих событий, а конец вы увидите. Вот как вы узнаете?.. Да никак. То есть у вас будет ложное мнение. Так и с памятниками. Существует такая же трагедия – отсутствие исторического материала», – отметил Евгений Иванов.

Гость радиоэфира отметил, что, к сожалению, на данный момент основная часть архивных материалов Юрия Спегальского закрыта и у специалистов есть доступ лишь к немногочисленным копиям, найденным в разных местах. «Вы, наверное, все знаете, что основные архивы закрыты. То есть его жена Ольга Аршакуни (не знаю, может быть, в то время для пользы какой-то, но я считаю, что нет) закрыла все архивные материалы, и сегодня доступа к ним нет», – отметил архитектор.