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Общество

Екатерина Гончарова: Для успешной интеграции иммигрантов в России важен комплексный подход

Для успешной интеграции иммигрантов в России необходим комплексный и взвешенный подход, заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Вопрос пересмотра текущих подходов к миграционной политике в нашей стране несёт в себе огромную ответственность и требует комплексного и взвешенного подхода. Россия, как многонациональное государство, сталкивается с разнообразными вызовами и проблемами в сфере миграции, и именно поэтому данный вопрос требует серьёзного и вдумчивого рассмотрения», – отметила она.

Для начала нужно обеспечить активное взаимодействие миграционной службы с различными национальными диаспорами и этнокультурными организациями, считает Екатерина Гончарова. Потенциальным резервом для увеличения численности населения России могут стать высококвалифицированные трудовые иммигранты с высшим образованием, которые соблюдают законы и нормы, а главное – проявляют уважение к местной культуре и традициям.

«Поэтому для успешной интеграции иммигрантов и создания благоприятной атмосферы для их адаптации в новой стране важны совместные усилия государства, миграционной службы и общественных организаций», – заключила Екатерина Гончарова.

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