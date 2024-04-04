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Культура

О французских корнях псковских хрущёвок рассказал эксперт

О французских корнях советских хрущёвок рассказал архитектор-реставратор, директор ООО «Псковский институт Спецпроектреставрация» Евгений Иванов в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 апреля.

Боковая стена одной из псковских хрушевок. Фото главы Пскова Борис Елкин

«Хрущевская архитектура имеет аналог, она уже повторена миллион раз. Всё-таки, наверное, надо брать тот образец, по которому она возникла. Это Франция и страны, где процесс [массового строительства хрущёвок. - ПАИ] начался намного раньше, чем у нас. Речь идёт о послевоенном времени. Там тоже были огромные утраты застройки городов, и население, которое с войны вернулось и нуждалось в жилье», – рассказал Евгений Иванов.

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