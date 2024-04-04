Псковский район присоединился к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
Жителей Псковского района приглашают присоединиться к акции «10 тысяч шагов к жизни».
Акция пройдёт под девизом «Здоровье для всех» по всей России 7 апреля. Целью акции является повышение физической активности путём самого доступного способа – ходьбы, а также профилактика различных заболеваний, вызванных нехваткой двигательной активности.
Всех желающих ждут в 12:00 на стадионе Моглинской школы, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Проект был создан по рекомендации ВОЗ и приурочен ко Всемирному дню сердца и Всемирному дню ходьбы. Согласно данным ВОЗ, для поддержания минимума двигательной активности нужно проходить от шести до десяти тысяч шагов каждый день.
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