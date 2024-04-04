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Общество

Псковский район присоединился к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»

Жителей Псковского района приглашают присоединиться к акции «10 тысяч шагов к жизни».

Акция пройдёт под девизом «Здоровье для всех» по всей России 7 апреля. Целью акции является повышение физической активности путём самого доступного способа – ходьбы, а также профилактика различных заболеваний, вызванных нехваткой двигательной активности.

Всех желающих ждут в 12:00 на стадионе Моглинской школы, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Проект был создан по рекомендации ВОЗ и приурочен ко Всемирному дню сердца и Всемирному дню ходьбы. Согласно данным ВОЗ, для поддержания минимума двигательной активности нужно проходить от шести до десяти тысяч шагов каждый день.

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