Псковский район присоединился к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»

17:13, 04 апреля 2024, ПАИ

Жителей Псковского района приглашают присоединиться к акции «10 тысяч шагов к жизни».

Акция пройдёт под девизом «Здоровье для всех» по всей России 7 апреля. Целью акции является повышение физической активности путём самого доступного способа – ходьбы, а также профилактика различных заболеваний, вызванных нехваткой двигательной активности.

Всех желающих ждут в 12:00 на стадионе Моглинской школы, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Проект был создан по рекомендации ВОЗ и приурочен ко Всемирному дню сердца и Всемирному дню ходьбы. Согласно данным ВОЗ, для поддержания минимума двигательной активности нужно проходить от шести до десяти тысяч шагов каждый день.