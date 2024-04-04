Архивными фотографиями Корсунской часовни поделился Изборский музей

16:47, 04 апреля 2024, ПАИ

4 апреля отмечается престольный праздник Корсунской иконы Божией Матери. В связи с этим музей-заповедник «Изборск» поделился архивными фотографиями Корсунской часовни, история которой неразрывно связана с образом.

По преданию, именно Корсунская икона спасла Изборск в 1657 году от нашествия и разорения. 4 апреля (по старому стилю 22 марта) шведы пожгли посад в Печерском монастыре. Изборск с тревогой ожидал очередного разграбления. Вдова Евдокия со своей дочерью Фотинией всю ночь молилась перед образом «Пядничной» иконы. Вдруг они увидели знамение – из очей Богородицы текли слезы. Вдова рассказала об этом клирику Симеону, и икону перенесли в Никольский собор. Молитвенное ожидание помощи от Царицы Небесной разрешилось радостным исполнением надежд: шведы не дошли до Изборска.

По повелению архиепископа Макария 40 дней перед иконой служился молебен, затем чудотворная икона в течение двух недель была в псковском Троицком соборе. После – возвращена в изборский Никольский собор.

Спустя 16 лет великий архиепископ Арсений велел ежегодно в Изборске праздновать праздник Пресвятой Богородицы 22 марта (по нов. Стилю 4 апреля), служить молебны, освящать воду, крестным ходом обходить по стенам города и освящать Изборск. В дальнейшем с иконой происходили новые чудеса: она всегда выступала в роли спасительницы изборян.

В двадцатые годы XX в. в Изборске проживал бывший морской офицер Владимир Костенко-Радзиевский с супругой Ниной Владимировной, которая тяжело заболела. Однажды ей во сне явился образ чудотворной иконы Божией Матери Корсунской. Голос свыше сказал ей: «Молись, и будет по молитве твоей исцеление». Нина Владимировна и вся семья усердно молились, и вскоре больная полностью исцелилась.

Потрясённый свершившимся чудом супруг вложил свои средства в строительство одноименной часовни у стен Изборской крепости на месте древнего могильника. Проект часовни был подарен Изборску в 1929 году архитектором Александром Владовским. Три года изборяне собирали средства на строительство часовни, которая была построена в 1932 году. Иконы для часовни были написаны друзьями архитектора: известным иконописцем и реставратором Пименом Софроновым (1898-1973) и живописцем Эриком Прэном (1894-1985).