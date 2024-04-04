Большинство россиян удовлетворены своей работой - опрос

17:12, 04 апреля 2024, ПАИ

84% россиян удовлетворены своей работой, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

15% россиян недовольны местом работы, этот минимум был зафиксирован в 2020 году и сохраняется до сих пор. Для сравнения, в 2004 году неудовлетворенных работой было 29%.

Чаще всего недовольны местом работы россияне с плохим материальным положением (64%). При этом степень удовлетворённости работой зависит от уровня образования (чем он выше, тем чаще респонденты довольны), а также от возраста (молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет довольны работой в 90% случаев, а люди старше 60 лет уже лишь в 77% случаев).

В топе факторов, влияющих на выбор места работы, оказались размер зарплаты (50%), удобные режим и график (31%), возможность профессиональной самореализации (28%), базовый социальный пакет (26%) и хорошие условия труда (22%). В своей работе россияне хотят сочетать финансовую стабильность, комфорт, возможность развития и социальную защищённость, делают вывод социологи.

Женщины в больше степени ценят удобный график, социальный пакет и официальный характер работы. Это связано с тем, что им чаще приходится совмещать работу и материнство, считают социологи. Для мужчин приоритетом является зарплата.