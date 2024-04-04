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Спорт

Подведены итоги спартакиады учащихся по баскетболу в Псковской области

Подведены итоги 16-й областной спартакиады учащихся 2009-2010 годов рождения по баскетболу, которая прошла в Великих Луках с 1 по 2 апреля. Об этом сообщает Федерация баскетбола Псковской области.

Подведены итоги спартакиады учащихся по баскетболу в Псковской области. Фото здесь и далее: «Федерация баскетбола Псковской области»

Первое место в зачёте среди юношей заняла команда из Пскова. Вторыми стали баскетболисты из Новосокольников. Замкнула тройку лидеров команда из Великих Лук.

Великолучанки стали первыми в зачёте среди девушек. Второе место досталось псковичкам. Бронза соревнований на счету баскетболисток из Локни.

Великолучанки стали первыми в зачёте среди девушек

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