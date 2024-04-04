Подведены итоги спартакиады учащихся по баскетболу в Псковской области
Подведены итоги 16-й областной спартакиады учащихся 2009-2010 годов рождения по баскетболу, которая прошла в Великих Луках с 1 по 2 апреля. Об этом сообщает Федерация баскетбола Псковской области.
Первое место в зачёте среди юношей заняла команда из Пскова. Вторыми стали баскетболисты из Новосокольников. Замкнула тройку лидеров команда из Великих Лук.
Великолучанки стали первыми в зачёте среди девушек. Второе место досталось псковичкам. Бронза соревнований на счету баскетболисток из Локни.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Псковичка принимает участие во всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ
Спортсменка Елизавета Кожевина стала официально представлять Псковскую область на соревнованиях
Псковички стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по художественной гимнастике