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Культура

Более 80 человек примут участие в псковском международном конкурсе гитаристов

VII Псковский международный конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 5 и 6 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Более 80 человек примут участие в псковском международном конкурсе гитаристов. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В конкурсе примут участие более 80 человек – это ученики детских музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных училищ из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Кингисеппа, Великих Лук, Гдова, Невеля и Бежаниц.

После конкурсных прослушиваний запланированы концерты: 5 апреля в 16:00 пройдёт концерт членов жюри конкурса, а 6 апреля в 17:00 состоится гала-концерт и награждение победителей.

Посетить конкурсные прослушивания и концерты могут все желающие, вход свободный. Музыкальное отделение колледжа искусств, в котором состоятся мероприятия, находится в Пскове на улице Воеводы Шуйского, дом 2.

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