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Общество

Гоголю нужна «квартира»: специалисты Себежского нацпарка начали развешивать гоголятники

20 гоголятников развесили специалисты национального парка «Себежский» и заказника «Ремдовский». Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на нацпарк.

  • Специалисты Себежского нацпарка начали развешивать гоголятники
    Фото: группа «Экопрос НП «Себежский», заказник «Ремдовский» в социальной сети «ВКонтакте»
  • Специалисты Себежского нацпарка начали развешивать гоголятники
    Фото: группа «Экопрос НП «Себежский», заказник «Ремдовский» в социальной сети «ВКонтакте»
  • Специалисты Себежского нацпарка начали развешивать гоголятники
    Фото: группа «Экопрос НП «Себежский», заказник «Ремдовский» в социальной сети «ВКонтакте»

«Гоголятник – это домик для утки гоголя. Отличительным признаком этой утки является округлое белое пятно на щеке между клювом и глазом. Они обитают у водоёмов, коих на наших территориях превеликое множество», – отметили специалисты.

Домики устанавливают на деревьях, которые растут по берегам водоёмов. При этом по размеру они намного превосходят обычные скворечники, так как утки более крупные птицы.

Кроме того, работники заказника «Ремдовский» установили 20 скворечников.

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