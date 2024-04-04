Два футбольных проекта Псковской области вышли на национальный этап

18:06, 04 апреля 2024, ПАИ

Два футбольных проекта Псковской области вышли на национальный этап конкурса «Россия – футбольная страна», который проводит Российский футбольный союз. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Всего из 152 проектов, вышедших на национальный этап, 11 представляют Северо-Запад и два – Псковскую область.

В номинации «Лучший профессиональный клуб в сфере массового футбола» на национальный этап вышел проект «Футбол объединяет всех» клуба «Луки-Энергия».

Также проект из Псковской области «Мяч дружбы» вышел на национальный этап в номинации «Лучший проект для детей».

Победителя конкурса выберут на портале Sports.ru. Редакция представит читателям несколько футбольных инициатив в блоге «Страна, где любят футбол». Победитель в каждой номинации получит 350 тысяч рублей. Участнику на втором месте достанется 300 тысяч рублей, на третьем – 250 тысяч рублей.

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