Отопительный сезон в Псковской области пока не заканчивается

22:08, 04 апреля 2024, ПАИ

Отопительный сезон в Псковской области пока не заканчивается, заявил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым, сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура в Псковской области будет колебаться от –2 до +12 градусов, то есть заканчивать отопительный сезон пока рано, заявил Игорь Шатурный. Согласно нормативам, отопление отключается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура сохраняется на уровне не менее +8 градусов.

В то же время главам поручено при наступлении соответствующих условий переходить на периодическое протапливание, а управляющим организациям – корректировать температурный режим в жилых домах.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что необходимо учитывать климатические условия. «Например, если в южной части области нужные температуры установятся быстрее, подачу тепла нужно отключать быстрее, чем на остальной территории области», – сказал он.

Ранее сообщалось, что 57 % участников опроса в Telegram-канале ПАИ считают, что отключать отопление ещё рано.