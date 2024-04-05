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Общество

Провести уборку дома советует сегодня народный календарь

Никон Печерский, память которого отмечается 5 апреля, жил в XI веке. С 1078 по 1088 годы он был игуменом Киево-Печерского монастыря, основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Прославился как ученый-летописец, сообщает calend.ru.

На Руси это был день тщательной уборки — как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: «Дом не велик, а присесть не велит»; «Домашних дел не переделаешь»; «Дом хозяином велик». Рачительные хозяева белили печи, вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, выносили мусор.

Также мыли лавки, полы и столы в доме — для этого часто использовали настой сушеной мяты. Мяту использовали и при заваривании чая, и при приготовлении кваса, и при выпечке пряников. Во многих деревнях мяту считали залогом хорошего сна — вешали её пучки в горницах.

Без мяты не обходились и в бане, куда шли после уборки. Этой травой устилали полки в бане, а её отваром поддавали пару. Так делали не только из-за приятного аромата, но и из-за антисептических свойств этого растения.

В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц — защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

Не забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и ключи близ деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».

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