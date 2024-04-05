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Международный день супа отмечается сегодня

Международный день супа отмечается 5 апреля, сообщает calend.ru.

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно — от латинского «suppa», что в переводе — хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако, суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом, в холодных странах и регионах, суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.

Широкое распространение в Европе и России супы получили к XVIII веку. Позднее это блюдо распространилось по миру. На Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово «суп» появилось только во времена Петра I. Отваром в древние века называли мясные, рыбные и овощные бульоны.

В национальной кухне любой страны существуют рецепты этого блюда. Суп готовят как летом, так и в зимой. Супы помогают насытиться и восстановить силы, повысить тонус. А врачи уверены в полезности супов даже во время болезни, прописывая больному легкие бульоны и овощные супы для восстановления сил. По мнению медиков, супы благотворно влияют на пищеварительную систему организма, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока, являются профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и даже онкологических заболеваний. Но важно помнить, что нельзя злоупотреблять мясными, рыбными и грибными супами тем, у кого повышенная кислотность желудочного сока и людям, склонным к образованию камней в почках и подагре.

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты. Так, исследователь кулинарного искусства Похлёбкин указывал на 24 варианта щей и 18 вариантов ухи.

Что же касается «национальностей» супов, то среди ярких представителей русской кухни — щи, солянка, уха, окрошка и рассольник. Также всемирно известны — грузинский суп харчо и испанский гаспачо, французский луковый суп и датский гороховый суп с копченостями. Любители восточной кухни знают японский суп мисо, китайский хого и вьетнамский фо. Среди необычных есть японский суп из лапши и шоколада, карибский — из игуаны, польский пивной суп и африканский — из кофе, бананов и грязи с подножья Килиманджаро.

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