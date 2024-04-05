Бесплатную консультацию по лечению бесплодия проведёт репродуктолог в Пскове

07:46, 05 апреля 2024, ПАИ

17 апреля в женской консультации при Псковском клиническом перинатальном центре бесплатную консультацию по лечению бесплодия проведёт врач – акушер-гинеколог, репродуктолог Инна Ладяева. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.



Прием включает: бесплатную консультацию (осмотр и УЗИ); обсуждение вариантов лечения; рекомендации по подготовке к обследованию; консультацию по вопросам проведения ЭКО с донорским биоматериалом; помощь в подготовке документов (ЭКО по ОМС).



К приёму необходимо подготовить результаты анализов и обследований. Записаться на прием можно по телефонам: 8 (8112) 56-92-73 или 8 (8112) 56-92-59.