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Общество

Бесплатную консультацию по лечению бесплодия проведёт репродуктолог в Пскове

17 апреля в женской консультации при Псковском клиническом перинатальном центре бесплатную консультацию по лечению бесплодия проведёт врач – акушер-гинеколог, репродуктолог Инна Ладяева. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Прием включает: бесплатную консультацию (осмотр и УЗИ); обсуждение вариантов лечения; рекомендации по подготовке к обследованию; консультацию по вопросам проведения ЭКО с донорским биоматериалом; помощь в подготовке документов (ЭКО по ОМС).

К приёму необходимо подготовить результаты анализов и обследований. Записаться на прием можно по телефонам: 8 (8112) 56-92-73 или 8 (8112) 56-92-59.

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