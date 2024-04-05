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Псковичи рассказали, сколько тратят на репетиторов для подготовки детей к ЕГЭ

Псковичи рассказали, сколько тратят на репетиторов для подготовки детей к ЕГЭ, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Оплачивают дополнительные занятия детей с репетиторами 31% родителей школьников 7—8 классов, 49% родителей девятиклассников и 51% родителей обучающихся в 10—11 классах.

Учащимся в 7-8 классах чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии. В среднем в неделю на все дополнительные занятия уходит 3100 рублей. Родители учащихся 9, 10 и 11 классов чаще всего оплачивают занятия по обязательным экзаменационным предметам: алгебре и геометрии, русскому языку. В топ-5 самых востребованных дисциплин также входят английский, физика и химия. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3600 рублей, для учеников 10 и 11 классов — 4800 рублей.

Более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов чаще всего тратят родители старшеклассников: 9% против 7% среди родителей учащихся 9 классов и 5% среди родителей учеников 7—8 классов. «В месяц выходит сумма, в 2 раза превышающая МРОТ!»; «Это очень дорого!» — комментируют родители будущих абитуриентов.

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