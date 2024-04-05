В России испытают глушитель для наушников на железнодорожных переездах

08:45, 05 апреля 2024, ПАИ

Научная команда Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ) по просьбе филиала ОАО «РЖД» — Северо-Кавказской железной дороги создали устройство, которое подавляет работу беспроводных наушников при приближении к железнодорожным переездам. Его задача — предотвращение несчастных случаев и усиление существующей системы безопасности, пишет газета «Известия».

«По сведениям региональной дирекции, которая оборудует перекрестки и пешеходные переходы, возникают случаи травмирования подростков, когда они в капюшонах и наушниках пересекают железнодорожную проезжую часть. Это приводит к негативным последствиям», — отметил начальник центра инновационного развития СКЖД Дмитрий Концевой.

Как будут проводиться испытания и сколько времени на это потребуется, в РЖД сказать затруднились, так как пока не обладают всей информацией о системе от разработчиков. При этом заказчик готов провести испытания и ожидает получения опытного образца от ЮФУ.

По словам Концевого, необходимо установить на месте применения устройства видеокамеру, чтобы фиксировать реакции пешеходов, если в наушниках перестает играть музыка. Это даст возможность понять их дальнейшие действия — полезет ли человек, например, в карман за телефоном или начнет смотреть по сторонам.