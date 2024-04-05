Солнечное затмение произойдет 8 апреля, но россияне его не увидят

09:45, 05 апреля 2024, ПАИ

Полное затмение солнца длительностью четыре минуты 28 секунд в 21:17 по московскому времени смогут наблюдать жители некоторых стран.

Полную фазу можно будет увидеть на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах, а также в Северной Америке. А также, если позволит погода, в Северной и Южной Америке, в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

В России 8 апреля затмение увидеть не получится, поскольку лунная тень не достигнет страны.

Однако в текущем году россияне смогут увидеть лунное затмение 18 сентября. Его уже увидят жители западных регионов России.