Продукты и одежду украла псковичка из магазина
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину, которая обокрала магазин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
4 апреля в 23:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка.
В магазине правоохранители задержали 45-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты питания и одежду.
По факту кражи ведется проверка.
Ранее псковские росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину, который также пытался украсть продукты из магазина.
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