Продукты и одежду украла псковичка из магазина

11:12, 05 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину, которая обокрала магазин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

4 апреля в 23:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка.

В магазине правоохранители задержали 45-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты питания и одежду.

По факту кражи ведется проверка.

Ранее псковские росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину, который также пытался украсть продукты из магазина.