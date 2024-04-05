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Общество

Жителей Псковской области приглашают на подготовку к «Диктанту Победы»

10 апреля в Краеведческом музее Великих Лук Псковской области продолжит работу «Открытый лекторий» для подготовки к «Диктанту Победы», который в этом году пройдет 26 апреля. Проект предусматривает проведение 10 еженедельных тематических лекций о крупнейших военных операциях 1944 года. Материалы к занятиям «Открытого лектория» подготовил московский Музей Победы, сообщили ПАИ в учреждении.

«Лекции позволят участникам дополнительно подготовиться к «Диктанту Победы». Материалы занятий будут включать информацию о подготовке, ходе и итогах сражений, о силах сторон, важных решениях, которые повлияли на ход событий, а также интересные и малоизвестные факты о крупнейших военных операциях», — рассказали в музее.

Лекции пройдут в офлайн-формате и будут бесплатны для всех желающих. Научные сотрудники музеев, видные историки расскажут слушателям об освобождении Крыма, Белоруссии, Молдавии и других важных сражениях.

С расписанием лекций можно ознакомиться на сайте Музея Победы. Всего же участниками «Открытого лектория» станут 14 музеев — участников Международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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