До +13 градусов ожидается в Псковской области 6 апреля
Облачная погода и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 6 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +1 до +5 градусов, днём термометры покажут от +8 до +13 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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