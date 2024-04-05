До +13 градусов ожидается в Псковской области 6 апреля

11:34, 05 апреля 2024, ПАИ

Облачная погода и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 6 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +1 до +5 градусов, днём термометры покажут от +8 до +13 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.