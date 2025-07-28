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Общество

Четыре новых ФАПа возводят в деревнях Псковской области

Началось строительство четырёх новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в Псковской области. Об этом сообщается в группе Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

  • Четыре новых ФАПа возводят в деревнях Псковской области
    Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»
  • Четыре новых ФАПа возводят в деревнях Псковской области
    Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»
  • Четыре новых ФАПа возводят в деревнях Псковской области
    Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»
  • Четыре новых ФАПа возводят в деревнях Псковской области
    Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»

Новые ФАПы появятся в деревнях Дубрава-1, Суханово, Русаново Великолукского района, а также в деревне Прихабы Куньинского района.

«На данный момент уже подготовлены площадки под строительство, вбиты свайные фундаменты. Благодаря строительству новых ФАПов жители этих населённых пунктов смогут получать медицинскую помощь в более комфортных и современных условиях», – отметили в медучреждении.

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