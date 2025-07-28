Фасад жилого дома капитально отремонтировали в Великих Луках
Фасад жилого дома № 11 на проспекте Гагарина в Великих Луках капитально отремонтировал региональный оператор, сообщили ПАИ в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.
В рамках краткосрочного плана капитального ремонта на 2025 год подрядчик выполнил ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, окрасил ограждения балконов, отремонтировал цоколь и откосы.
Также в местах общего пользования установили новые пластиковые окна.
Кроме того, специалисты установили новые металлические козырьки над входными группами и новые козырьки над спуском в подвал, произвели устройство новой бетонной отмостки.
Приёмочная комиссия работ состоялась 23 июля.
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