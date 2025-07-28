Фасад жилого дома капитально отремонтировали в Великих Луках

12:59, 28 июля 2025, ПАИ

Фасад жилого дома № 11 на проспекте Гагарина в Великих Луках капитально отремонтировал региональный оператор, сообщили ПАИ в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта на 2025 год подрядчик выполнил ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, окрасил ограждения балконов, отремонтировал цоколь и откосы.

Также в местах общего пользования установили новые пластиковые окна.

Кроме того, специалисты установили новые металлические козырьки над входными группами и новые козырьки над спуском в подвал, произвели устройство новой бетонной отмостки.

Приёмочная комиссия работ состоялась 23 июля.