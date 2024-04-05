Трём мигрантам-уклонистам в Пскове вручили повестки для явки в военкомат

11:29, 05 апреля 2024, ПАИ

Трём мигрантам-уклонистам в Пскове вручили повестки для явки в военкомат, сообщили ПАИ в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Во время рейда удалось проверить 12 граждан, которые прибыли в Россию и получили гражданство. Трое из них не стояли на воинском учете.

Новым гражданам РФ объяснили, что грозит за нарушение миграционного законодательства, а также рассказали о праве поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту ведётся по адресу: Псков, ул. Первомайская, д. 38. Контактный телефон: 8 (8112) 66-73-45.