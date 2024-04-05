Марина Гаращенко станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

11:45, 05 апреля 2024, ПАИ

5 апреля в 14:00 гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове станут председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и ее заместитель Ирина Жаворонкова.

Гости студии расскажут, кому могут дать целевое направление на обучение в медвузе или ссузе, обязательно ли нужно вернуться в регион после учебы, какие обязательства целевик имеет перед государством, какие направления в медицине региона больше всего нуждаются в новых кадрах, кто гарантирует качество молодых специалистов.

Эфир можно смотреть в группе Псковского агентства информации «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.