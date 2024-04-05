Из-за неадекватного пассажира вылет самолета Псков – Москва был задержан
Из-за неадекватного поведения одного из пассажиров вылет самолета по маршруту Псков – Москва в пятницу, 5 апреля был задержан более чем на час.
«Один из пассажиров в зоне посадки начал себя неадекватно вести. В результате с рейса он был снят, сейчас находится в полиции. Вылет самолета был задержан на час и две минуты», – сообщил корреспонденту ПАИ директор международного аэропорта Пскова им. княгини Ольги Артём Тарасов.
Самолет вылетел в Москву в 11:37 мск.
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