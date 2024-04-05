В Пушкинском заповеднике проходит круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья»

12:01, 05 апреля 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу XIV круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти замечательного музейщика, историка и краеведа, педагога, специалиста по охране памятников М. Е. Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Открыли заседание докладом заместителя директора по развитию и продвижению Пушкинского заповедника Екатерины Дмитриевой «О реализации в Пушкинском Заповеднике общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев к 225‑летию А.С. Пушкина». Екатерина Николаевна подробно остановилась на ходе ремонтно-реставрационных и экспозиционных работ в музее-заповеднике «Михайловское» — как уже выполненных, так и выполняемых в настоящее время или предполагаемых к работе во второй половине текущего года, в ожидании второй очереди финансирования. Речь, в частности, шла о ремонтно-реставрационных работах в мемориальных усадьбах «Петровское» (флигель А. П. Ганнибала, беседка-грот, ряд элементов паркового ансамбля), «Михайловское» («Льнохранилище») и «Тригорское» (элементы паркового ансамбля), а также о создании принципиально новой экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в анфиладе выставочных залов Научно-культурного центра Пушкинского заповедника в посёлке Пушкинские Горы.

Традиционно на сегодняшнем заседании идёт речь об отдельных моментах из истории Святогорья, от допушкинских времён до событий из новейшей истории. Среди них, например, история Святых (Пятницких) ворот Святогорского монастыря и обзор современных подходов и методов реставрации, допустимых для этого памятника архитектуры. Или отдельные, вновь выявленные во второй половине XX — в начале XXI века материалы, касающиеся бывшей усадьбы Дериглазово, территория которой сегодня входит в состав музея-заповедника «Михайловское». Или изыскания, по-новому освещающие отдельные события времён Великой Отечественной войны, многое другое.

В настоящее время круглый стол памяти М. Е. Васильева в «Михайловском» продолжает свою работу. Планируется, что его материалы памяти М. Е. Васильева в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будут изданы в одном из последующих выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Напомним, что эта книжная серия выходит в свет силами музея с 1996 года.