Публикуем график отключения электроэнергии в Пыталовском районе

12:21, 05 апреля 2024, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии будет проводится в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

9 апреля с 9:00 до 16:00 свет отключат в деревнях Емилово, Вышгородок, Яшково и в детском саду «Колобок» в деревне Вышгородок.

В этот же день с 10:00 до 16:00 от электроснабжения будут отключены дома № 4, 6, и 8 на улице Белорусской в Пыталово.

10 апреля с 9:00 до 15:00 света не будет в деревнях Мирный, Потоши, Захново, Ваньково, Еременцы, Тележники и Крюково.

11 апреля с 9:00 до 15:00 без электричества останутся дома № 21, 23, 27, 40, 44 на улице Красноармейской, дома № 3, 5, 7, Дом культуры и центральная аптека на улице Чехова, дома № 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 и Пенсионный фонд на улице Юнкерова в Пыталово, а также деревня Заходы.

Кроме того, 12 апреля с 9:00 до 16:00 электроснабжение отключат в деревне Боково.

В администрации Пыталовского муниципального округа пояснили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.