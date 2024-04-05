Женская консультация Псковской городской поликлиники вошла в состав Перинатального центра

12:15, 05 апреля 2024, ПАИ

Женская консультация Псковской городской поликлиники №3 стала частью Псковского клинического перинатального центра, передаёт корреспондент ПАИ.

«Нам нужно было улучшить качество медицинской помощи для женщин. Должна быть преемственность – все этапы оказания медицинской помощи должны быть выстроены правильно, поэтому мы объединили женскую консультацию городской поликлиники и Перинатального центра. Первичную помощь женщины смогут получить на базе городской поликлиники, а помощь более высокого уровня – в Перинатальном центре. Все женщины, которые посещали женскую консультацию на базе Псковской городской поликлиники, теперь смогут получать медпомощь на базе двух учреждений. Перинатальный центр уже получил лицензию на оказание акушерско-гинекологической медицинской помощи на базе Псковской поликлиники», – прокомментировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе посещения поликлиники №3 в пятницу, 5 апреля.

В женской консультации Псковской городской поликлиники №3 два кабинета акушера-гинеколога. В одном из них проводится осмотр пациентки, что делает приём врача комфортным, рассказала заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова.

Кроме того, в консультации в поликлинике №3 продолжит работать кабинет кардиотокографии (КТГ), необходимый для отслеживания внутриутробного развития ребёнка. А также у женщин будет возможность обратиться за помощью к медицинскому психологу, который поможет справиться с волнением, связанным с беременностью и родами. Для беременных женщин будет доступна современная лаборатория на базе Перинатального центра, позволяющая выполнить все необходимые исследования.

«Мы сделаем все возможное, чтобы переходный период был максимально комфортным для пациентов. Мы имеет все возможности, чтобы оказать качественную медицинскую помощь», – заключила Ирина Цуканова.