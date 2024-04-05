Школьниц из Себежа наградили поездкой в Артек

16:20, 05 апреля 2024, ПАИ

Школьниц из Себежа Анастасию Леонову и Олесю Поплавскую наградили поездкой в Международный детский центр «Артек» за победу в областном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Об этом пишет газета «Призыв».

Областной этап конкурса прошёл на базе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова. В нём приняли участие ученики из разных школ Псковской области.

Напомним, что «Живая классика» – это крупный литературный российский проект по чтению вслух отрывков из прозаических художественных произведений. Победители различных этапов конкурса награждаются дипломами и подарками от спонсоров.

Ранее сообщалось, что студентки из ПсковГУ проходят педагогическую практику на базе Артека. Они будут работать с детьми из детского лагеря «Янтарный» и примут участие в мероприятиях, направленных на развитие лидерских качеств.