Турнир по классическим шахматам «Псковская весна» стартовал в Пскове
Турнир по классическим шахматам «Псковская весна» стартовал в псковской шахматной школе «Бригантина». Соревнования пройдут до 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в клубе «Анлим».
В соревнованиях принимают участие 27 спортсменов в возрасте от девяти до 72 лет.
Соревнования проходят по швейцарской системе в девять туров с контролем времени 60 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
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