Турнир по классическим шахматам «Псковская весна» стартовал в Пскове

13:52, 05 апреля 2024, ПАИ

Турнир по классическим шахматам «Псковская весна» стартовал в псковской шахматной школе «Бригантина». Соревнования пройдут до 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в клубе «Анлим».

В соревнованиях принимают участие 27 спортсменов в возрасте от девяти до 72 лет.

Соревнования проходят по швейцарской системе в девять туров с контролем времени 60 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.

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